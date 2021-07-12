Экс-тренер Владимира Кличко: «Усик как маленький ребенок – его за ручку водят, а он только просит денег»
Бывший тренер Кличко: «Усик станет чемпионом мира, только когда Фьюри опять раздаст пояса»
Городничев заявил, что Александру следует оббиться в «королевском» дивизионе
18:31
Александр Усик / Фото: instagram.com/usykaa
Экс-член тренерского штаба Владимира Кличко Сергей Городничев считает, что Александру Усику (18-0, 13 KO) вместо поединка с Энтони Джошуа (24-1, 22 KO) следует рассмотреть вариант с экс-чемпионом мира Джозефом Паркером (29-2, 21 KO). Об этом Городичев заявил в прямом эфире на своем Youtube канале:
Уайт может побоксировать с Уайлдером. Было бы классно, если бы Паркер провел поединок с Усиком. Было бы шикарно, и может даже к этому и придет. Джошуа пускай боксирует с Фьюри. В ноябре-декабре было бы хорошо провести этот бой. Потом Фьюри опять раздаст все пояса, и у Сани появится возможность стать чемпионом мира, а так – шансов нет.
Саше чтобы провести поединок с Джошуа надо провести пару боев с хорошими тяжами, чтобы оббиться. Паркер для него лучший вариант.
Напомним, что британская пресса шокирована трансформацией Усика.