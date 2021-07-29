Бывший тренер Усика: «Джошуа не может позволить Александру получить даже сантиметр преимущества в ринге»

Джеймс Али Башир – дал свой прогноз на предстоящий мегафайт

Джеймс Али Башир / фото - К2

Джеймс Али Башир, экс-тренер супертяжеловеса Александра Усика (18-0, 13 КО), в интервью YouTube каналу BWTM SPORTS & GAMING дал свой прогноз на предстоящий титульный бой украинца с британцем Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).

Специалист уверен, что этот поединок не будет «легкой прогулкой» для обоих бойцов, а также дал Джошуа пару дельных советов.

«Будут ли у Джошуа будут проблемы, если Усик выйдет на бой таким же, каким был с Гассиевым? Нет. О чем мы вообще говорим? Гассиев даже близко не такой, как Джошуа. Вы серьезно? Зачем вы вообще говорите что-то подобное? Настрой углов боксеров сыграет важную роль в этом бою. Я не думаю, что нужно изучать высшую математику, чтобы сказать Джошуа: «Эй, ты должен сразу начать обрабатывать корпус. Ты не можешь позволить ему получить даже сантиметр преимущества в ринге, потому что если он получит сантиметр, то превратит его в километр».

Напомним, ранее Башир и вовсе заявил, что у Усика нет шансов против Джошуа.