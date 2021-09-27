Бывший тренер Усика: «Джошуа вышел и попытался разыграть шахматную партию с гроссмейстером»

Джеймс Али Башир / фото - К2

Джеймс Али Башир, бывший тренер новоиспеченного чемпиона WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (19-0, 13 КО), прокомментировал победу украинца над Энтони Джошуа (24-2, 21 КО), а также назвал главные ошибки, которые допустил AJ. Цитирует Башира портал BWTM SPORTS.

Дело в том, что Джошуа ни разу не взял на себя инициативу. Он вышел и попытался разыграть шахматную партию с гроссмейстером. Как раз перед поединком я говорил, что ему нельзя этого делать. Ему нужно было идти на таран.

Джошуа лишь показал, насколько некомпетентные люди его окружают, потому что они позволили ему это сделать, вместо того чтобы сказать: «Нет, не делай так». Когда боксер руководит углом, можно ожидать много недостатков. Бойцы должны слушать свой угол. Тот же Усик говорил, что чувствовал, как нарастил обороты, но его угол сказал придерживаться плана на бой. Он сбавил темп и действовал по плану. Но в нескольких эпизодах, как мне показалось, он мог остановить Джошуа».