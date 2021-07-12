Бывший тренер Владимира Кличко: «Хирн заносит бабк и Усика поднимают в рейтинге WBO»

Городичев заявил, что боксировать в топе украинец пока не будет

Усик и Хирн / Фото: Matchroom Boxing

Экс-член тренерского штаба Владимира Кличко Сергей Городничев заявил в прямом эфире на своем Youtube канале, что Александру Усику (18-0, 13 KO) следует благодарить за высокое место в рейтинге WBO главу Matchroom Boxing Эдди Хирна, который также является промоутером предполагаемого следующего соперника украинца Энтони Джошуа (24-1, 22 KO).



Если Усик не побоксирует, то улетит в рейтинге WBO. Смотрите, там же все решает Хирн. Бабки заносят, Усика поднимают, для того, чтобы он боксировал в топе. Но пока в топе он боксировать в ближайшее время не будет.

Напомним, что Городничев также заявил, что у Усика будет шанс стать чемпионом, когда Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 KO) снова выиграет все титулы и раздаст их.