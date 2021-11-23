Экс-тренер Кличко: «Ломаченко не подерется с Лопесом. Не прописал реванш в контракте – кури газету»
Бывший тренер Владимира Кличко не думает, что Ломаченко покорится желаемая вершина
Городничев сомневается, что «Хай-Тек» станет абсолютным чемпионом
15:00
Василий Ломаченко / Фото: ESPN
Экс-тренер по работе со спарринг-партнерами в лагерях Владимира Кличко Сергей Городничев считает, что Василий Ломаченко (15-2, 11 KO) успеет завоевать только один чемпионский пояс в легком весе до завершения карьеры:
Я не уверен, что Ломаченко может вернуть свои пояса. Посмотрим, как он сейчас с Комми отбоксирует. Там будут Хэйни тянуть. Я их не помню, но в легком весе еще есть хорошие боксеры. Может быть, один пояс ему дадут выиграть, и все. Это мое мнение, а там посмотрим. Бокс покажет.
Также Гордничев заверил, что Лома не добьется реванша с Теофимо Лопесом (16-0, 12 KO).
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