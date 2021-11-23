Лопес, избегающий боя с Ломой и желающий сменить весовую категорию: «Я хочу защищать чемпионские пояса»
Экс-тренер Кличко: «Ломаченко не подерется с Лопесом. Не прописал реванш в контракте – кури газету»
Городничев не считает это трусостью
13:36
Фото: Top Rank
Бывший член тренерского штаба Владимира Кличко Сергей Городничев уверен, что второго поединка Василия Ломаченко (15-2, 11 KO) и абсолютного чемпиона легкого веса Теофимо Лопеса (16-0, 12 KO) не будет:
Ломаченко не дадут реванш. Вы видите, как Лопес упорно отказывается от реванша. Многие говорят, что это трусость, что он зассал, извиняюсь за выражение. Ребята, это принцип. У боксеров тоже есть не только желание всегда зарабатывать много денег, но еще и принцип.
Все, не прописал в контракте реванш – кури газету. Васе теперь не дают реванша из-за того, что он так сделал. Это очень серьезный урок, и вряд ли они будут боксировать. Я не знаю, что должно случиться, чтобы Лопес согласился. Нужно, чтобы ему не с кем было боксировать, и то я не уверен.
В середине декабря Лома проведет поединок с экс-чемпионом дивизиона. XSPORT.ua проведет онлайн трансляцию поединка Ломаченко – Комми. Начало – 12 декабря около 06:00.
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