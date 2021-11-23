Экс-тренер Кличко: «Ломаченко не подерется с Лопесом. Не прописал реванш в контракте – кури газету»

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Бывший член тренерского штаба Владимира Кличко Сергей Городничев уверен, что второго поединка Василия Ломаченко (15-2, 11 KO) и абсолютного чемпиона легкого веса Теофимо Лопеса (16-0, 12 KO) не будет:



Все, не прописал в контракте реванш – кури газету. Васе теперь не дают реванша из-за того, что он так сделал. Это очень серьезный урок, и вряд ли они будут боксировать. Я не знаю, что должно случиться, чтобы Лопес согласился. Нужно, чтобы ему не с кем было боксировать, и то я не уверен.