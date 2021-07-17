Чарло и Кастаньо показали одинаковый вес накануне поединка

Объединительный бой возглавит вечер бокса от промоутерской компании PBC

Фото: boxingscene.com

В Сан-Антонио (штат Техас, США) завершилась официальная процедура взвешивания участников завтрашнего вечера бокса от промоутерской компании PBC, который возглавит объединительный бой в первом среднем весе между чемпионом WBC/WBA/IBF Джермеллом Чарло (34-1, 18 КО) и обладателем титула WBO Брайаном Кастаньо(17-0-1, 12 KO).

В со-главном же поединке временный чемпион мира по версии WBA в легком весе Роландо Ромеро будет защищать свой титул в бою против шведа Энтони Йигита. Также в Сан-Антонио выступит непобежденный российский проспект первого среднего веса Бахрам Муртазалиев, который сразится с американцем Хиари Греем.

Представляем вашему вниманию результаты взвешивания:

Джермелл Чарло: 153 фунта (69.4 кг) - Брайан Кастаньо: 153.3 фунта (69.4 кг)

Роландо Ромеро: 135 фунтов (61.2 кг) - Энтони Йигит: 140.2 фунта (63.5 кг)*

* Йигит провалил взвешивание, показав на весах перевес в 5.2 фунта, таким образом шведский боксер не сможет претендовать на титул Ромеро.

Джермелл Чарло и Брайан Кастаньо провели финальную дуэль взглядов накануне очного противостояния.