Чарло: «Монтиэль был настоящим воином с самого начала поединка, и он хотел драться»
Чемпион мира по версии WBC Джермалл Чарло (32-0, 22 КО) прокомментировал непростую победу над Хуаном Монтиэлем (22-5-2, 22 КО). Американец отметил хорошую работу соперника и пожелал ему удачи в дальнейшем. Слова Чарло после боя приводит Ring TV.
«Нужно быть настоящим воином, чтобы выйти в ринг со мной и в каждом раунде драться настолько усердно, насколько ты можешь. Взглянув в его глаза, я могу сказать, что Хуан был настоящим воином с самого начала поединка, и он хотел драться. Было неважно, какими ударами я попадал по нему. Он все равно говорил: «Давай». Мне это нравится. Я люблю такой настрой. Он будет отличным бойцом.
Меня ни разу не тревожило то, что он шел вперед. Лучшие бойцы в мире вносят коррективы. Каждому необходимо приспосабливаться. Нам нужно вносить правки, благодаря этому мы до сих пор находимся здесь. До этого у меня никогда не было рассечений. Я никогда так не выглядел после поединка. Я знал, что он усердно работал. Он проделал работу, чтобы подраться со мной.
Я видел толпу за моей спиной, мой город поддерживал меня. Я склонил их на свою сторону. Самое большое количество ударов в моей карьере? Я могу показать больше. Я просто вышел работать».
Чемпион мира в легчайшем весе Наоя Иноуэ (21-0, 18 КО) также уверенно защитил титулы.
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