Чарло: «Монтиэль был настоящим воином с самого начала поединка, и он хотел драться»

Джермалл Чарло / фото - Yahoo! Sports

Чемпион мира по версии WBC Джермалл Чарло (32-0, 22 КО) прокомментировал непростую победу над Хуаном Монтиэлем (22-5-2, 22 КО). Американец отметил хорошую работу соперника и пожелал ему удачи в дальнейшем. Слова Чарло после боя приводит Ring TV.

Меня ни разу не тревожило то, что он шел вперед. Лучшие бойцы в мире вносят коррективы. Каждому необходимо приспосабливаться. Нам нужно вносить правки, благодаря этому мы до сих пор находимся здесь. До этого у меня никогда не было рассечений. Я никогда так не выглядел после поединка. Я знал, что он усердно работал. Он проделал работу, чтобы подраться со мной.

Я видел толпу за моей спиной, мой город поддерживал меня. Я склонил их на свою сторону. Самое большое количество ударов в моей карьере? Я могу показать больше. Я просто вышел работать».