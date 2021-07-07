Чарло: «Не думаю, что кто-то сможет тягаться со мной в первом среднем весе»

Джермелл Чарло / фото - NY Fights

17 июля чемпион мира в первой средней весовой категории Джермелл Чарло (34-1, 18 КО) проведет защиту поясов WBC/WBA/IBF против Брайана Кастаньо (17-0-1, 12 КО), который владеет поясом WBO. После этого боя Чарло намерен войти в пятерку лучших боксеров вне зависимости от весовой категории. Слова Чарло приводит Last Stand Podcast with Brian Custer.

Если я стану абсолютным чемпионом, конечно я должен быть тем, о ком говорят, войти в пятерку P4P. У меня уникальные навыки, и я пришел с чем-то очень уникальным для бокса.

Я крепко стою в этой весовой категории, и я не думаю, что кто-то сможет прийти в эту весовую категорию и тягаться со мной, извините, но это я тот парень в этой весовой категории».