Джермелл Чарло и Кастаньо не смогли определить абсолютного чемпиона
Чарло - о поединке с Кастаньо: «Я чувствую, что победил в этом бою»
Американец считает, что он наработал на абсолютное чемпионство
11:30
Фото: Showtime
Чемпион мира по версиям WBC/WBA/IBF в первом среднем весе Джермелл Чарло (34-1-1, 18 KO) прокомментировал свой объединительный поединок против обладателя титула WBO Брайана Кастаньо (17-0-2, 12 KO).
Чарло цитирует badlefthook.com:
«Кастаньо - жесткий воин. Он многим создаст много проблем. Однако моя мощь в первом среднем весе - это кое-что серьезное.
Он выбрасывал чертовски много ударов, но с учетом моих навыков, способностей и мощи я знал, что смогу удерживать его подальше от себя. Я чувствую, что победил в этом бою. Мне кажется, что я должен был отправиться домой абсолютным чемпионом».
По результатам 12 раундов судьи выставили крайне лояльную к Чарло ничью раздельным решением.
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