Чарло - о поединке с Кастаньо: «Я чувствую, что победил в этом бою»

Фото: Showtime

Чемпион мира по версиям WBC/WBA/IBF в первом среднем весе Джермелл Чарло (34-1-1, 18 KO) прокомментировал свой объединительный поединок против обладателя титула WBO Брайана Кастаньо (17-0-2, 12 KO).

Чарло цитирует badlefthook.com:

Он выбрасывал чертовски много ударов, но с учетом моих навыков, способностей и мощи я знал, что смогу удерживать его подальше от себя. Я чувствую, что победил в этом бою. Мне кажется, что я должен был отправиться домой абсолютным чемпионом».