Джермалл Чарло и Монтиэль, помимо титула WBC, сразятся за «Пояс Свободы»
Чарло – о поединке с Монтиэлем: «Это будет потрясающая ночь бокса»
Чемпион WBC намерен сражаться за сообщество Black Lives Matter
11:35
Джермалл Чарло / Фото - theathletic.comЧемпион мира по версии WBC в среднем дивизионе Джермалл Чарло (31-0, 22 КО) высказался относительно предстоящего поединка с Хуаном Монтиэлем (22-4-2, 22 KO).
Цитирует Чарло BoxingScene.
«Я много думал об этом. Это для меня большая честь. Я получил шанс представлять мой народ и всех афроамериканцев, которые в те дни узнали, что они свободны. Это потрясающе. Мне это нравится. У меня есть шанс сражаться за свой народ, свое сообщество, свой цвет кожи, свою расу. Это будет потрясающая ночь бокса. И я должен сделать это против своего мексиканского соседа. Это грандиозная драка. Знаете, я ничего не говорю о расе, потому что я люблю всех людей. Но да, у меня есть шанс сражаться за сообщество Black Lives Matter – для всех, кто заступается за меня. У меня есть шанс встать за них».
Бой запланирован на 19 июня в Техасе. Отметим, что в в этот день в 1865 году чернокожие рабы были объявлены свободными.
Следить за поединком можно будет на нашем сайте в текстовой онлайн трансляции. Начало – утром 20 июня, ориентировочно в 5:00.
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