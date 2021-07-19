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Чарло: «Я нокаутирую Кастаньо в реванше»
Джермелл уверен, что у аргентинца больше не будет шансов
11:59
Джермелл Чарло, Брайан Кастаньо / Фото: Showtime
Чемпион мира по версиям WBC, WBA и IBF в первом среднем весе американец Джермелл Чарло (34-1-1, 18 KO) заявил, что нокаутирует в реванше обладателя титула WBO аргентинца Брайана Кастаньо (17-0-2, 12 KO). Слова чемпиона приводит портал boxing247.com.
«Я нокаутирую Кастаньо в реванше. Я буду активней, сильней и моя самоуверенность будет совершенно на другом уровне».
Напомним, ранее судьи дали ничью в бою Чарло и Кастаньо, несмотря на преимущество Брайана.
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