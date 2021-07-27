Чарло: «Я побил крутого мужика Деревянченко, в сентябре я дерусь против Канело»
Чемпион мира по версии WBC Джермалл Чарло (32-0, 22 КО) поделился планами на следующий поединок. Американец заявил, что намерен драться с экс-чемпионом мира в четырех весовых категориях Саулем Альваресом (56-1-2, 38 КО). Слова Чарло приводит Boxing News 24.
«Я не просто так работаю в зале. Мне нужны самые большие и самые крутые бои. Я задолбался ждать! И если у Планта не получится договориться с Канело, то я сперва побью его, заберу его пояс, а потом подерусь с мексиканцем.
Если что, я проведу бой с селебрити. Надеру задницу Оскару Де Ла Хойе. Дать бой Давиду Бенавидесу? Я уже и так побил крутого мужика Сергея Деревянченко. А он, скажу я вам, даже круче Брайана Кастаньо. Так что в сентябре я дерусь с Канело, а вы все закройте на*** свои е**ла! Запомните, в сентябре Канело vs Чарло».
В последнем бою Чарло решением судей одолел Хуана Масиаса Монтиэля (22-5-2, 22 КО).
Недавно стало известно, что украинец Сергей Деревяныенко (13-3, 10 КО) может получить 3-й шанс на титул.
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