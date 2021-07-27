Чарло: «Я побил крутого мужика Деревянченко, в сентябре я дерусь против Канело»

Джермалл Чарло / фото - Getty Images

Чемпион мира по версии WBC Джермалл Чарло (32-0, 22 КО) поделился планами на следующий поединок. Американец заявил, что намерен драться с экс-чемпионом мира в четырех весовых категориях Саулем Альваресом (56-1-2, 38 КО). Слова Чарло приводит Boxing News 24.

Если что, я проведу бой с селебрити. Надеру задницу Оскару Де Ла Хойе. Дать бой Давиду Бенавидесу? Я уже и так побил крутого мужика Сергея Деревянченко. А он, скажу я вам, даже круче Брайана Кастаньо. Так что в сентябре я дерусь с Канело, а вы все закройте на*** свои е**ла! Запомните, в сентябре Канело vs Чарло».