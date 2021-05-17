Он вернулся! Чарр быстро нокаутировал Лавджоя
Чарр – о победе над Лавджоем: «Чемпион вернулся»
Немецкий супертяжеловес намерен продолжать свой триумфальный путь
17 мая 10:59
Мануэль Чарр / Фото - boxingsceneНакануне чемпион WBA «в отпуске» Мануэль Чарр (32-4, 18 КО) вернулся на ринг после 3,5-летней паузы, нокаутировав на вечере бокса в Германии непобежденного американца Кристофера Лавджоя (19-1, 19 КО).
После поединка немецкий супертяжеловес объявил о возвращении на чемпионский уровень.
«Я в восторге. Я чувствовал на себе огромное давление, но настоящие бриллианты создаются только под давлением. Чемпион вернулся. Команда «Бриллиантового парня» вернулась. Я рад и благодарен за то, что смог вознаградить себя и свою команду за усердные тренировки на протяжении последних трех с половиной лет. Спасибо им, что не прекращали верить в меня и сражались за меня. Благодарю всех, кто в меня верил. Я также извиняюсь перед болельщиками возле телеэкранов за то, что поединок был таким коротким».
А тем временем портал ESPN обнародовал информацию о гонорарах чемпиона мира по версиям WBA/WBO/IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 KO) и обладателя титула WBC Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 KO) за предстоящий поединок.
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