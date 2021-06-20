Чавес-старший показал знатную «зарубу» в выставочном поединке против Эктора Камачо-младшего

Бой проходил в шлемах, но боксеры умудрились регулярно потрясать друг друга

Хулио Сезар Чавес / фоото - Twitter

Культовый боксер Хулио Сезар Чавес-старший провел выставочный поединок на турнире в Гвадалахаре, Мексика. Мексиканец в 4-раундоовом бою в шлемах сошелся в ринге с сыном погибшего от огнестрела экс-чемпиона мира в трех весовых категориях Эктора Камачо.

58-летний Чавес и 42-летний Камачо показали весьма интересное противостояние. Чавес за 1 раунд выбрасывал, наверное, больше ударов, чем его сын на том же вечере на протяжении всего боя.

Ветераны после третьего гонга устроили яркую перепалку, а на 4-й раунд вышли без шлемов. Рефери не позволил продолжить бой. В концовке поединка в угол Чавеса поднялся Сауль Альварес (56-1-2, 38 КО). После возвращения шлемов на место боксеры выдали еще одну мощную двухминутку, успели поочередно потрясти друг друга. Победителя не объявляли.

Действующий чемпион мира по версии WBC Джермалл Чарло (32-0, 22 КО) ранее успешно защитил пояс.