Чеботарь: «Украденная победа? Судьям виднее, кто выиграл бой»

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Полусредневес Василий Чеботарь (10-0, 3 КО) прокомментировал победу над Сагадатом Рахманкулом (8-3, 6 КО). Чеботарь победил единогласным решением судей, однако многие люди из мира бокса считают, что Рахманкула «ограбили»:

Многие говорят, что я покупаю бои или еще что-то такое – я ни в коем случае этого не делаю. Я люблю справедливость. Если судьи так решили, значит так и было.

Честно говоря, после каждого моего боя всегда был кто-то недоволен. Я не знаю каким образом. Может… у меня бывают такие мысли, что они меня не любят из-за того, что я не украинец… я не знаю… может из-за треш-тока моего… я просто не понимаю. Но я не обращаю внимания, просто иду дальше. Если я буду обращать внимание, забивать себе голову хейтом, то, думаю, это будет неправильно».