Чисора: «Джошуа нокаутирует Усика, но ради этого ему придется пройти через ад»

Британский супертяжеловес предсказал победителя предстоящего мегафайта



Дерек Чисора / фото - Getty Images

Опытный британский супертяжеловес Дерек Чисора (32-11, 23 КО) в интервью YouTube-каналу Behind The Gloves оценил шансы новоиспеченного обязательного претендента на пояс WBO в своем дивизионе Джо Джойса (13-0, 12 КО) поучаствовать в титульном поединке, а также предсказал победителя предстоящего мегафайта между чемпионом WBA/WBO/IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и непобежденным украинцем Александром Усиком (18-0, 13 КО).

«Если честно, статус обязательного претендента ничего не значит в этой игре. Вопрос только в том, где пояса будут стоять дороже - в руках Джойса или Усика и Джошуа. Они стоят дороже в руках Александра и AJ, а не Джо. Я считаю, что Джошуа победит Усика. Он его нокаутирует, но ради этого ему придется пройти через ад».

Сэм Джонс высказался о грядущем бое между Энтони Джошуа и Александром Усиком.