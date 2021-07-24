Менеджер Джойса: «Если Джошуа сократит дистанцию в начале поединка с Усиком, то вечер может получиться коротким»

Сэм Джонс высказался о грядущем бое между AJ и украинцем

Энтони Джошуа / фото - boxingscene.com

Сэм Джонс, менеджер непобежденного британского супертяжеловеса Джо Джойса (12-0, 11 КО) в интервью YouTube-каналу Pro Boxing Fans высказался о грядущем бое между чемпионом мира по версиям WBA/WBO/IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и обязательным претендентом на пояс WBO Александром Усиком (18-0, 13 КО).

По мнению Джонса, этот бой может получиться непростым для Джошуа, но он уверен, что Усику не удастся справиться с габаритами и мощью действующего чемпиона.

«Я думаю, что Джошуа окажется слишком большим для Усика. Мне кажется, что чем дольше продлится бой, тем лучше будет для Усика, если он войдет в ритм. Но если Джошуа сократит дистанцию в начале поединка, то вечер может получиться коротким, потому что Энтони - огромный панчер, а Усик - не самый большой парень. Я считаю, что этот бой может оказаться тяжелым для Джошуа, но ожидаю, что он справится».

Энтони Джошуа показал, как под сотней ударов палкой готовится к Александру Усику.