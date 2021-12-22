Тренер Паркера: «Какой же мужик Чисора! Он настоящий воин»
Чисора намерен провести поединок с Уайлдером в США
Британский супертяжеловес готов продолжить спортивную карьеру
07:18
Дерек Чисора / Фото - DAZNЭкс-претендент на чемпионский титул в супертяжелом дивизионе британец Дерек Чисора (32-12, 23 KO) заявил, что следующий поединок готов провести на территории США и желаемым соперником назвал бывшего обладателя титула американца Деонтея Уайлдера (42-2-1, 1 KO).
Цитирует Чисору boxingnews24.com.
«Это наша следующая компания – мы едем в Америку. Я приму этот бой с Уайлдером. Американцы хотят, чтобы я приехал туда, если получу визу. Мне нужна виза. Мы все должны переехать в Америку, потому что там нет изоляции. Они никого не сажают на карантин».
«Послушайте, никто не дерется, так как я. Молодые бойцы больше заботятся о победе. Если вы проигрываете, то теряете позиции, поэтому они подбирают правильных соперников. Я же не боюсь проиграть, а наоборот, мне это нравится. Я никого не боюсь. Так что не пропустите мой следующий бой».
Напомним, что на минувших выходных Чисора проиграл бой Джозефу Паркеру единогласным решением судей, трижды побывав в нокдауне.