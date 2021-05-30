Чисора об Усике: «Джошуа будет драться с опасным боксером, таким как и Фьюри»

Дерек рассказал о вещах, которые могут помешать Энтони





Дерек Чисора / Фото: matchroom boxing

Британский супертяжеловес Дерек Чисора (32-11, 23 КО) заявил в интервью YouTube -каналу iFL TV, что чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) ждет опасный поединок против Александра Усика (18-0, 13 КО).



«Джошуа будет драться с опасным боксером, таким как и Фьюри. В боксе все боксеры опасны. К тому же, ты не знаешь, какой день у тебя будет в ринге. Возможно, это быдет плохой или хороший день. И это плохо, поскольку ты не знаешь. Ты можешь провести лучший тренировочный лагерь, но во время боя твои ноги будут ватными. И ты не будешь понимать, что случилось. Это произошло с Деонтеем Уайлдером, когда он дрался с Тайсоном Фьюри. Он разогрелся, приготовился, а выйдя в ринг, у него не было сил. Это одна из вещей, о которых мы не знаем».

Напомним, Чисора также уверен, что Джошуа несмотря на неудобность оппонента нокаутирует Усика.