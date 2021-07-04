Разгром Украины от Англии – закономерен. Команда Шевченко не показала на этом Евро то, чего от нее ждали
Чисора посмеялся над поражением сборной Украины в четвертьфинале Евро-2020
Британец упомянул Усика
11:27
Дерек Чисора / фото - Oddschekker
Боксер супертяжелого веса Дерек Чисора (32-11, 23 КО) отметил своего бывшего соперника Александра Усика (18-0, 13 КО) в своем Instagram. Британец опубликовал фото из паба, где смотрел матч четвертьфинала Евро-2020, в котором Украина уступила Англии.
Чемпион мира Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) сделал отсылку к поражению Владимира Кличко, комментируя матч Украина – Англия.