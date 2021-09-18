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Что? Усик на 23-м месте в рейтинге BoxRec, Бриедис – восьмой

В 2018 году украинец победил латвийского боксера
Бокс Профессиональный бокс
17 сентября 22:50
Что? Усик на 23-м месте в рейтинге BoxRec, Бриедис – восьмой
Фото: Facebook Александра Усика

Продолжаем знакомить вас с рейтингом лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории по версии BoxRec. Ранее мы писали, что в топ-50 находятся только два боксера из Украины.

Есть еще одно интересное наблюдение. Так, бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик занимает в рейтинге только 23 место. При этом экс-соперник украинца Майрис Бриедис расположился на восьмой позиции.

Напомним, Усик победил Бриедиса в 2018 году в полуфинале Всемирной боксерской суперсерии, отобрав у латвийского боксера титул WBC.

Хотя, что уж нам эти рейтинги, когда есть объективная реальность, в которой Усик готовится к бою за три чемпионских пояса в супертяжелом весе против Энтони Джошуа. В то же время Бриедис подерется с самым настоящим «ноунеймом».

Сергей Остапенко
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(Голосов: 1)

Теги

Александр Усик Майрис Бриедис

Комментарии 2

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18 сентября 2021г. 07:44
Ещё одно доказательство никчемности рейтингов боксрека
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18 сентября 2021г. 07:11
Этот рейтинг чушь.. Бриедис 8 мой Усик 23 бред полнейший.
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