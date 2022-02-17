Что за чертовщина?! Отвратительное видео из тренировочного лагеря Келла Брука

Боксер готовится к бою с Амиром Ханом

Фото: Boxing Scene

Здесь даже подводку сложно написать.

В общем, бывший чемпион мира Келл Брук (39-3, 27 КО) готовится к бою против соотечественника Амира Хана (34-5, 21 КО). После одной из тренировок Брук весь истекал потом и решил собрать эту субстанцию в бокал, а его тренер опустошил бокал. Мотивы Доминика Ингла неизвестны, но выглядит все крайне стремно.

Бой Хан – Брук состоится 19 февраля. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка.