Макс Бурсак: «В конце марта у меня планировался бой с Чудиновым в Москве, уже контракт подписали»
Чудинов может подраться против Альвареса, если завоюет пояс чемпиона мира
Россиянин 4-го июня сразится за титул против Либенберга
18:55
Федор Чудинов / фото - IZ
Промоутер Владимир Хрюнов высказался о перспективах российского боксера Федора Чудинова (23-2-1, 16 КО). Функционер заявил, что, если подопечный 4 июня завоюет пояс чемпиона мира по версии WBA, победив южноафриканца Рино Либенберга (21-7-1, 14 КО), то в следующем бою встретится против Сауля Альвареса (58-1-2, 36 КО). Слова Хрюнова приводит Матч ТВ.
«У нас есть предварительная договоренность, что Чудинов в случае победы становится обязательным претендентом на бой с Канело. Это лучший боксер на сегодня вне зависимости от весовых категорий».
В последнем бою Чудинову «подарили» ничью. Затем россиянин требовал пересмотреть результат.
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