Чухаджян: «Накатани хороший противник, не какой-то лошпед – с Ломаченко будет серьезный бой»

Украинец хочет увидеть реванш Василия с Теофимо Лопесом

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Карен Чухаджян / Фото - facebook.com/spartapromotions

Бывший обладатель пояса WBA International в полусреднем весе Карен Чухаджян (18-1, 8 КО) хотел бы, чтобы после боя против Масайоши Накатани (19-1, 13 КО) Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) провел реванш с Теофимо Лопесом (16-0, 12 КО):

Сейчас все фанаты украинского бокса ждут когда Ломаченко вернется. Стоит ожидать нокаута, что большой парень Накатани упадет?

Мне самому интересно как Ломаченко после боя с Лопесом будем боксировать. Посмотреть поменяется он или нет, что поменяется. Потому что в последнем бою понятно, там была какая-то травма, но было ощущение, что бензина не хватило. Хотя всегда, когда Ломаченко смотрел, казалось, что он робот – не устает, работает просто. Интересно будет посмотреть. Накатани – хороший противник, не какой-то лошпед. Это будет очень серьезный бой. Интересно посмотреть. Думаю, после этого боя было бы интересно посмотреть реванш с Лопесом. Потому что у Лопеса был тяжелый бой с Накатани. Посмотреть как Ломаченко победит – сравнить. И, в идеале, реванш с Лопесом. Была бы вообще бомба.

Многие говорят о судьях в бою Ломаченко – Лопес. Что ты скажешь?

Я бой смотрел в прямом эфире и болел за Ломаченко. Но мне в тот момент показалось, что Лопес победил. Я удары не считал, а так – визуально. Визуально мне в этом бою Лопес чуть поинтересней смотрелся.

Бой Ломаченко – Накатани пройдет 26 июня в Лас-Вегасе.

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