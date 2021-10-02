Тайсон Фьюри готов драться с Александром Усиком
«Да, черт побери, да!». Майк Тайсон готов подраться с Джейком или Логаном Полом
Легендарный супертяжеловес не прочь подзаработать
2 октября 16:30
Майк Тайсон / фото - Eurosport
Легендарный супертяжеловес Майк Тайсон заявил, что за крупную сумму денег готов подраться с YouTube-звездами Логаном или Джейком Полом. Цитирует Тайсона портал BoxingScene.
«Это денежный бой. Да, черт побери, да! Я бы подрался с Джейком или Логаном Полом. Согласился бы кто-то из них? За сто миллионов баксов они пошли бы на все. Это принесло бы кучу денег, ведь у этих парней аудитория в 75 млн человек».
Напомним, Майк Тайсон назвал условия для победы Уайлдера в трилогии с Фьюри.