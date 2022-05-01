Дальше Лома? Стивенсон деклассировал Вальдеса в объединительном поединке

Американец не оставил шансов мексиканцу в поединке за два пояса полулегкого веса

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В Лас-Вегасе прошел объединительный поединок во втором полулегком весе между Шакуром Стивенсоном (18-0, 9 KO) и Оскаром Вальдесом (30-1, 23 KO).



Чемпионы WBC и WBO со старта поединка определились со своими ролями – мексиканец работал первым номером и старался работать на ближней дистанции, а американец довольствовался ролью второго номера и больше использовал джеб. Вальдес больше прессинговал и работал по корпусу соперника, а вот Стивенсон, немного пристрелявшись, к джебу начал прибавлять и комбинации.

В пятом раунде Шакур силовыми выпадами нанес Оскару рассечение, а в следующей 3-минутке уронил соперника на канвас. Ближе к концу поединка Вальдес понимал, что единственной возможностью победить будет нокаут, и агрессивно атаковал соперника. Но Стивенсон не стушевался и действовал хладнокровно – иногда клинчевал, дабы не нарваться на лаки-панч, а местами и шел в жесткие размены.

Матч прошел все 12 раундов. Судьи остались непоколебимы – уверенная победа Стивенсона единогласным решением (117:110, 118:109, 118:109).

Напомним, что Стивенсон после обсуждал возможность поединка с Василием Ломаченко (16-2, 11 KO) после того, как расправится с Вальдесом.