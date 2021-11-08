Давид Бенавидес vs Кирон Дэвис. Онлайн трансляция

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14 ноября бывший чемпион мира во втором среднем весе Давид Бенавидес (24-0, 21 KO) проведет поединок против Кирона Дэвиса (16-2-1, 6 KO).



Отметим, что в текущем году Бенеавидес провел один бой, победив Роналда Эллиса.

Дэвис успел провести два боя, завершив ничьей поединок с Энтони Дирреллом и выиграв у Мартеза Макгрегора.

Следите за прямой текстовой онлайн трансляцией боя в этой новости. Примерное начало поединка – 05:30.