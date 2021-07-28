Де Ла Хойя показал, как готовится к Белфорту
Даже без охраны. Оскар Де Ла Хойя провел дуэль взглядов с Белфортом
Спортсмены вели себя профессионально
12:36
Де Ла Хойя и Белфорт / фото - Fightnews
Бывший чемпион мира в 6 весовых категориях Оскар Де Ла Хойя (39-6, 30 КО) провел встречу взглядов с экс-чемпионом UFC Виторим Белфортом .
Бойцы впервые встретились лицом к лицу. Их не сопровождала охрана, а в конце дуэели взглядов ветераны пожали друг другу руки.
The legends @OscarDeLaHoya and @VitorBelfort came face to face for the first time ahead of their September 11 boxing match. pic.twitter.com/uN616ly1HN— MMA Junkie (@MMAjunkie) July 27, 2021
Поединок должен состояться 11 сентября. Это будет 8-раундовый бой с раундами по две минуты, вес – 180 фунтов (81,6 кг).
Напомним, Оскар настоял на том, чтобы поединок профессиональным.
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