Даже без охраны. Оскар Де Ла Хойя провел дуэль взглядов с Белфортом

Де Ла Хойя и Белфорт / фото - Fightnews

Бывший чемпион мира в 6 весовых категориях Оскар Де Ла Хойя (39-6, 30 КО) провел встречу взглядов с экс-чемпионом UFC Виторим Белфортом .

Бойцы впервые встретились лицом к лицу. Их не сопровождала охрана, а в конце дуэели взглядов ветераны пожали друг другу руки.

The legends @OscarDeLaHoya and @VitorBelfort came face to face for the first time ahead of their September 11 boxing match. pic.twitter.com/uN616ly1HN