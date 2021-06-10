Оскар Де Ла Хойя хочет, чтобы Гильберто Рамирес побил рекорд Мейвезера
Де Ла Хойя: «Хотим довести Хильберто Рамиреса до 52-0 – побить рекорд Мейвезера»
Глава Golden Boy намерен помочь мексиканцу войти в историю бокса
20:21
Хильберто Рамирес / Фото - ringtvПрезидент Golden Boy Promotions Оскар Де Ла Хойя поведал о планах относительно экс-чемпиона мира в среднем весе, ранее перешедшего в полутяжелый дивизион – Хильберто Рамиреса (41-0, 27 КО).
Цитируе Де Ла Хойю Boxing Scene.
«Долгосрочный план – довести его до 52-0, чтобы он побил рекорд, который удерживает Флойд Мейвезер. Мы хотим, чтобы его рекорд был чистым, обойти эти 50-0. Тогда Рамирес побьет еще один рекорд. Он был первым мексиканским чемпионом в суперсреднем весе и может стать первым, кто побьет рекорд Флойда Мейвезера».
Следующий поединок мексиканца запланирован на 9 июля 2021 года против Салливана Барреры (22-3, 14 КО).
Ранее Рамирес заявил, что намерен объединить все основные пояса в дивизионе.
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