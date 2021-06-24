Де Ла Хойя нацелился на легендарного бойца UFC, с которым Белфорт хотел провести реванш

Экс-чемпион мира в шести весовых категориях уже готовит поединок в ноябре

Оскар Де Ла Хойя / Фото: larrybrownsports.com

Экс-чемпион мира в шести весовых категориях Оскар Де Ла Хойя (39-6, 30 KO) рассказал в интервью Fino Boxing о своем следующем сопернике после боя с экс-чемпионом UFC Витором Белфортом. Также Де Ла Хойя высказался о своей физической форме.



Мои партнеры Triller ведут переговоры с Андерсоном Силвой, поэтому, надеюсь, мы проведем с ним бой в ноябре.

Напомним, что на поединок с легендой UFC претендует и Белфорт.