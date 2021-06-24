Де Ла Хойя: «Я в шоке от того, насколько я хорош»
Де Ла Хойя нацелился на легендарного бойца UFC, с которым Белфорт хотел провести реванш
Экс-чемпион мира в шести весовых категориях уже готовит поединок в ноябре
17:26
Оскар Де Ла Хойя / Фото: larrybrownsports.com
Экс-чемпион мира в шести весовых категориях Оскар Де Ла Хойя (39-6, 30 KO) рассказал в интервью Fino Boxing о своем следующем сопернике после боя с экс-чемпионом UFC Витором Белфортом. Также Де Ла Хойя высказался о своей физической форме.
Мои партнеры Triller ведут переговоры с Андерсоном Силвой, поэтому, надеюсь, мы проведем с ним бой в ноябре.
Напомним, что на поединок с легендой UFC претендует и Белфорт.
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