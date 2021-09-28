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Де Ла Хойя назвал сроки боя Райана Гарсии и Диаса
Промоутер работает над организацией поединка
28 сентября 13:00
Фото: boxingscene.com
Оскар Де Ла Хойя, промоутер американских бойцов легкого веса (до 61.2 кг) Райана Гарсии (21-0-0, 18 KO) и Джозефа Диаса-младшего (32-1-1, 15 KO), обозначил сроки их ранее санкционированного в WBC поединка.
Промоутера цитирует издательство boxingscene.com:
«Сейчас я работаю над организацией боя Райана Гарсии и Джозефа Диаса, который должен состояться в конце года на DAZN в Лос-Анджелесе.
Разве это не здорово? И я очень хочу, чтобы этот бой состоялся. Парни заслуживают лучших соперников».
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