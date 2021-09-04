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Де Ла Хойя: «Несмотря на то, что я был вакцинирован, все равно заболел коронавирусом»
Американский боксер прокомментировал отмену поединка с Белфортом
09:30
Оскар Де Ла Хойя / фото - Getty Images
Бывший чемпион мира в шести весовых категориях Оскар Де Ла Хойя решил обратиться к фанатам, чтобы прокомментировать отмену поединка с экс-бойцом UFC Витором Белфортом.
«Мне хотелось, чтобы вы услышали об этом от меня лично, – несмотря на то, что я был вакцинирован, я все равно заболел коронавирусом, и не смогу подраться на следующих выходных. Последние месяцы подготовки к камбэку были для меня абсолютно всем, и я хочу поблагодарить каждого за невероятную поддержку. В данный момент я нахожусь в больнице, где прохожу лечение, и во мне есть уверенность, что я смогу вернуться в ринг к концу этого года. Берегите себя, и да благословит вас Господь».
Оскар Де Ла Хойя сдал положительный тест на коронавирус.