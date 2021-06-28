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Де Ла Хойя поддержал Барриоса после поражения Дэвису

Промоутер прокомментировал чемпионский бой
Бокс Профессиональный бокс
22:20
Де Ла Хойя поддержал Барриоса после поражения Дэвису
Фото: dazn

Экс-чемпион в шести весовых категориях и глава промоутерской компании Golden Boy Оскар Де Ла Хойя прокомментировал в социальных сетях прошедший на выходных в Атланте чемпионский бой соотечественников Джервонты Дэвиса (25-0, 23 КО) и Марио Барриоса (26-1, 17 КО).

«Джервонта Дэвис, поздравляю с покорением трех дивизионов. Ты - настоящий боец, и я ценю тебя за это. Барриос, ты истинный джентльмен и воин».

Оскар Де Ла Хойя рассказал, кого считает лучшим легковесом на данный момент.

Рене Тер Велде
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Теги

Оскар де ла Хойя Джервонта Дэвис Марио Барриос

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