Де Ла Хойя поддержал Барриоса после поражения Дэвису

Фото: dazn

Экс-чемпион в шести весовых категориях и глава промоутерской компании Golden Boy Оскар Де Ла Хойя прокомментировал в социальных сетях прошедший на выходных в Атланте чемпионский бой соотечественников Джервонты Дэвиса (25-0, 23 КО) и Марио Барриоса (26-1, 17 КО).

@Gervontaa congratulations on the 3 divisions, you are the real deal and I love you for the fact that you are real. #Barrios you are a true gentleman and warrior.