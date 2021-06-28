Дэвис не планирует продолжать боксировать в суперлегком весе
Де Ла Хойя поддержал Барриоса после поражения Дэвису
Промоутер прокомментировал чемпионский бой
22:20
Фото: dazn
Экс-чемпион в шести весовых категориях и глава промоутерской компании Golden Boy Оскар Де Ла Хойя прокомментировал в социальных сетях прошедший на выходных в Атланте чемпионский бой соотечественников Джервонты Дэвиса (25-0, 23 КО) и Марио Барриоса (26-1, 17 КО).
«Джервонта Дэвис, поздравляю с покорением трех дивизионов. Ты - настоящий боец, и я ценю тебя за это. Барриос, ты истинный джентльмен и воин».
@Gervontaa congratulations on the 3 divisions, you are the real deal and I love you for the fact that you are real. #Barrios you are a true gentleman and warrior.— Oscar De La Hoya (@OscarDeLaHoya) June 27, 2021
Оскар Де Ла Хойя рассказал, кого считает лучшим легковесом на данный момент.