Хирн: «В бою Мейвезера и Пола должно было быть судейское решение!»
Де Ла Хойя после Белфорта вызовет на реванш Мейвезера
Оскар уверен в победе над экс-чемпионом UFC
08:40
Флойд Мейвезер и Оскар Де Ла Хойя
Экс-чемпион мира Оскар Де Ла Хойя (39-6, 30 КО) намерен после возвращения в выставочном поединке с экс-чемпионом UFC Витором Белфортом (1-0, 1 КО в боксе) провести реванш с Флойдом Мейвезером (50-0, 27 КО). Слова ветерана приводит портал boxingnews24.com.
«У меня есть план. Намерен совершить самый большой камбэк в истории бокса. Я хочу провести два поединка, а затем, когда все будет готово, вызову Флойда Мейвезера на третий поединок. Думаю, что после выставочного боя с Логаном Полом Флойд чувствует, что ему снова нужно что-то доказать на боксерском ринге.
Мое тело чувствует себя прекрасно. Мой джеб быстрее, чем когда-то в другое время. Думаю, я не пользовался им 15 лет. Если я буду хорошо себя чувствовать в двух следующих боях, то вызову Флойда».
Напомним, последний бойДе Ла Хойя провел в 2008 году, разгромно уступив Пакьяо.
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