Де Ла Хойя после Белфорта вызовет на реванш Мейвезера

Флойд Мейвезер и Оскар Де Ла Хойя

Экс-чемпион мира Оскар Де Ла Хойя (39-6, 30 КО) намерен после возвращения в выставочном поединке с экс-чемпионом UFC Витором Белфортом (1-0, 1 КО в боксе) провести реванш с Флойдом Мейвезером (50-0, 27 КО). Слова ветерана приводит портал boxingnews24.com.



Мое тело чувствует себя прекрасно. Мой джеб быстрее, чем когда-то в другое время. Думаю, я не пользовался им 15 лет. Если я буду хорошо себя чувствовать в двух следующих боях, то вызову Флойда».