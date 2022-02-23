Де Ла Хойя прокомментировал уход Райана Гарсии от Рейносо: «У Эдди есть время только для Альвареса»

Оскар Де Ла Хойя / фото - boxingscene.com

Глава промоутерской компании Golden Boy Promotions Оскар Де Ла Хойя считает, что Райан Гарсия (21-0, 18 КО) поступил правильно, что расстался со своим тренером Эдди Рейносо и начал работать с другим специалистом.

Промоутера цитирует ресурс boxingnews24.com:

Так что его отношение к таким бойцам как Верджил Ортис и Райан Гарсия было не справедливым. Райан ушел к Джо Гуссену, что я считаю правильным решением и отличным выбором. У Эдди Рейносо есть время только для Альвареса».