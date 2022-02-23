Райан Гарсия отреагировал на возможное проведения боя Камбосос – Ломаченко
Де Ла Хойя прокомментировал уход Райана Гарсии от Рейносо: «У Эдди есть время только для Альвареса»
Промоутер поддержал решение американского легковеса
20:20
Оскар Де Ла Хойя / фото - boxingscene.com
Глава промоутерской компании Golden Boy Promotions Оскар Де Ла Хойя считает, что Райан Гарсия (21-0, 18 КО) поступил правильно, что расстался со своим тренером Эдди Рейносо и начал работать с другим специалистом.
Промоутера цитирует ресурс boxingnews24.com:
«Единственной проблемой при работе с Рейносо – это время. У Эдди тренируется очень много чемпионов мира, включая Сауля Альвареса. Если Канело скажет: «Эй, поехали в отпуск», Рейносо бросит все свои дела и уедет, потому что они лучшие друзья.
Так что его отношение к таким бойцам как Верджил Ортис и Райан Гарсия было не справедливым. Райан ушел к Джо Гуссену, что я считаю правильным решением и отличным выбором. У Эдди Рейносо есть время только для Альвареса».
Отец Райана Гарсии объяснил причину расставания с Эдди Рейносо.