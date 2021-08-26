Де Ла Хойя раскрыл странную причину возвращения в бокс и назвал имена следующих соперников

11 сентября Оскар проведет поединок против бойца ММА

Оскар Де Ла Хойя / фото - Boxing Scene

Экс-чемпион мира в 6 весовых категориях Оска Де Ла Хойя 11 сентября вернется в ринг боем против бывшего обладателя пояса UFC Витора Белфорта. 48-летний ветеран настоял на том, чтобы бой был не выставочным. В интервью Fighthype Оскар объяснил причину, почему решил вернуться в ринг.

«Чуваки, мне просто этого не хватает. Вот и все. Понимаю, звучит тупо. Но мне реально не хватает пропущенных в лицо ударов. Когда меня реально разбили в ринге, а Мэнни Пакьяо действительно надрал мне задницу, то я не почувствовал, что пора повесить перчатки на гвоздь. Я чувствовал, что на самом деле не был истощён всеми этими войнами в ринге, как остальные бойцы. Посмотрите на Мэнни. Он до сих пор дерётся, хотя был во многих тяжёлых битвах. Не смотрите в паспорт. Тебе столько лет, на сколько ты себя чувствуешь. Да, я побывал в аду и вернулся обратно. Да, я долгое время неправильно обращался со своим телом. Но в последние шесть месяцев я в форме и чувствую себя прекрасно. Я передумал драться против Альвареса. Нет, не из-за того, что он меня нокаутирует. Я просто понял, что всё кончено. И теперь я решил, что сперва проведу два боя, а затем брошу вызов Флойду Мейвезеру или Феликсу Тринидаду».

Недавно о своем камбэке заявил ветеран супертяжелого веса.