Де Ла Хойя уверен, что их реванш с Мейвезером станет рекордным для бокса

Оскар ожидает 5 миллионов PPV

Фото: boxingscene.com

Экс-чемпион в шести весовых Оскар Де Ла Хойя мечтает о реванше с Флойдом Мейвезером и уверен, что публика в этом тоже заинтересована:



Безусловно, Флойда интересуют только деньги. И наш реванш стал бы самым крупным поединком для него. Даже крупнее, чем его бой с Макгрегором. Больше, чем когда он дрался с Логаном Полом, или с кем еще он там собирается боксировать дальше. Мне кажется, люди хотят видеть настоящие бои. Люди хотят увидеть, как легенда бьется с легендой, как чемпион выходит против другого чемпиона. И это то, что мы делаем. Это то, что мы делали практически всю нашу жизнь. Не сказать, что люди устали от этих выставочных поединков, но им хочется смотреть настоящие бои. Они хотят видеть настоящих легенд в ринге. Таких бойцов, как Флойд Мейвезер, Мэнни Пакьяо и я, – мы все самые настоящие легенды, которые бились за титулы на протяжении десятилетий. У меня есть стойкое чувство, что наш бой с Флойдом будет грандиозным, просто огромным. Что само по себе привлечет Флойда Мейвезера. Я уверен, что мой поединок с Флойдом сможет легко продать 5 млн платных трансляций. Беря во внимание все эти технологии, есть столько всего, что могло бы помочь с точки зрения популяризации ивента, чтобы сделать его еще значительнее. Прямо сейчас у нас есть весь этот мета-мир с NFT-токенами. Есть целая социальная медиа платформа. И это все смогло бы сделать наш бой невероятно масштабным.

Отметим, что первый поединок состоялся в 2007-м году, собрав 2,4 миллиона покупок платных трансляций, что стало рекордом на тот момент.

Напомним, что Мейвезер вскоре подерется с очередным блогером.