Андраде призывает чемпионов среднего и второго среднего веса, провести бой с ним
Деметриус Андраде vs Джейсон Куигли. Онлайн трансляция
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20 ноября в американском Манчестере состоится поединок чемпиона по версии WBO в среднем весе Деметриуса Андраде
(30-0, 18 КО) против Джейсона Куигли
(19-1, 14 КО).
Отметим, что в своем последнем поединке Андраде выиграл у Лиама Уильямса.
Следите за прямой текстовой онлайн трансляцией боя в этой новости. Примерное начало поединка – 06:00.
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