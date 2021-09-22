Дэн Рафаэль: «Джошуа может попытаться перебоксировать Усика»

Энтони Джошуа / фото - boxingscene.com

Известный боксерский обозреватель Дэн Рафаэль в интервью YouTube-каналу iFL TV заявил, что британский чемпион супертяжелого веса Энтони Джошуа (24-1-0, 22 KO) может попытаться провести боксерский матч с украинцем Александром Усиком (18-0-0, 13 KO).

Однако если они попытаются боксировать с боксером вместо того, чтобы надавить на маленького парня – я буду впечатлен. Но мы уже видели подобное в реванше Уайлдера и Фьюри, когда Тайсон выступил в качестве гигантского слаггера и забомбил Деонтея».