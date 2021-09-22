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Дэн Рафаэль: «Джошуа может попытаться перебоксировать Усика»
Обозреватель, считает, что AJ может попытаться провести боксерский матч с украинцем
22 сентября 22:50
Энтони Джошуа / фото - boxingscene.com
Известный боксерский обозреватель Дэн Рафаэль в интервью YouTube-каналу iFL TV заявил, что британский чемпион супертяжелого веса Энтони Джошуа (24-1-0, 22 KO) может попытаться провести боксерский матч с украинцем Александром Усиком (18-0-0, 13 KO).
«Я всегда с огромным уважением относился к Роберту Маккракену [тренеру Джошуа]. И я считаю, что он проделал феноменальную работу во время подготовки к реваншу с Руисом. Маккракен был хорошим профессионалом и стал еще лучшим тренером. И я не сомневаюсь в том, что у него будет план.
Однако если они попытаются боксировать с боксером вместо того, чтобы надавить на маленького парня – я буду впечатлен. Но мы уже видели подобное в реванше Уайлдера и Фьюри, когда Тайсон выступил в качестве гигантского слаггера и забомбил Деонтея».
Дэн Рафаэль считает, что Александр Усик более чем готов выступить на территории Энтони Джошуа.
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