Экс-чемпион мира: «Фьюри находится не в лучшей форме перед боем с Уайлдером»
Дэн Рафаэль: «Уайлдер не обязан завершать карьеру в случае повторного поражения Фьюри»
Обозреватель считает, что «Бронзовому Бомбардировщику» не обязательно вешать перчатки на гвоздь в случае неблагоприятного исхода в бою с «Цыганским Королем»
19:15
Деонтей Уайлдер / фото - boxingscene.com
Известный боксерский обозреватель Дэн Рафаэль в интервью YouTube-каналу iFL TV заявил, что американскому экс-чемпиону супертяжелого веса Деонтею Уайлдеру (42-1-1, 41 KO) не обязательно вешать перчатки на гвоздь в случае поражения в трилогии с обладателем титула WBC, британцем Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 KO).
«Не хочется делать большую драму из этого боя. Хотя, конечно, победа или поражение, это будет определяющий результат для Деонтея. Однако его возможное и повторное поражение будет от рук одного парня.
Порой бойцы натыкаются на тех, с кем у них не получается боксировать, и такое уже случалось. Я не считаю, что Уайлдер должен уйти в случае поражения. Единственное – он должен показать, что все еще конкурентен. Ему нельзя проигрывать так же, как во втором бою».
Деонтей Уайлдер назвал Тайсона Фьюри мошенником.