Дэн Рафаэль: «Уайлдер не обязан завершать карьеру в случае повторного поражения Фьюри»

Деонтей Уайлдер / фото - boxingscene.com

Известный боксерский обозреватель Дэн Рафаэль в интервью YouTube-каналу iFL TV заявил, что американскому экс-чемпиону супертяжелого веса Деонтею Уайлдеру (42-1-1, 41 KO) не обязательно вешать перчатки на гвоздь в случае поражения в трилогии с обладателем титула WBC, британцем Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 KO).

Порой бойцы натыкаются на тех, с кем у них не получается боксировать, и такое уже случалось. Я не считаю, что Уайлдер должен уйти в случае поражения. Единственное – он должен показать, что все еще конкурентен. Ему нельзя проигрывать так же, как во втором бою».