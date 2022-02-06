Деньги или Австралия? В команде Хэйни Камбососу предлагают променять родину на солидный чек

Американцу нужна максимальная выручка

Фото: Twitter Камбососа

Отец и менеджер чемпиона WBC в легком весе Девин Хэйни (27-0, 15 KO) Билл Хэйни в интервью boxingscene.com высказался об организации боя с абсолютным чемпионом дивизиона Джорджем Камбососом (20-0, 10 KO):



Пандемия коронавируса вынудила Австралию закрыться на 50%. Это одна из причин, по которой бой не получает такой большой поддержки, как изначально рассчитывали. В США есть футбольные стадионы, билеты на которые распроданы в полном объеме. В Америке мы усмирили болезнь. Если поставить имя Девина рядом с Камбососом – это будет довольно большое событие. Хватит возиться – давайте перестанем создавать разговоры о том, что бой реален только в Австралии. Давайте начнет беседовать о том, что бой возможен во всем мире. И пройдет там, где буду лучшие финансовые условия. Не думаете так?

Василий Ломаченко (16-2, 11 KO) готов ехать в Австралию – даже за два месяца до поединка, чтобы избежать форс-мажоров.