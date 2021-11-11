Сегодня 36-летие у Деревянченко. Лучшие моменты карьеры украинского технаря
Деревянченко проведет поединок в андеркарде боя Дэвис – Крус. Известно имя соперника
Украинец вернется в ринг на ивенте в Лос-Анджелесе
07:39
Сергей Деревянченко / Фото - TwitterТрехкратный претендент на чемпионский титул в среднем дивизионе украинец Сергей Деревянченко (16-3, 10 КО) вернется на ринг 5 декабря на арене Staples Center в Лос-Анджелесе (США) в андеркарде противостояния Джервонта Дэвис – Исаак Крус.
Оппонентом опытного украинского боксера станет доминиканец Карлос Адамес (20-1, 16 KO). Об этом сообщает badlefthook.com.
Деревянченко изначально должен был провести поединок с экс-чемпионом мира в первом среднем дивизионе Хайме Мунгия (37-0, 30 KO), однако мексиканец отказался от поединка с украинцем ради боя с американцем Габриэлем Росадо (26-13-1, 15 KO).
Отметим, что Деревянченко свой последний поединок единогласным решением судей проиграл чемпиону мира по версии WBC Джермаллу Чарло (32-0, 22 КО).
Что касается Карлоса, то в ноябре 2019 года Адамес встретился с бразильцем Патриком Тейшейрой (31-2, 22 KO), которому уступил единогласным решением судей. После этого пуэрториканец провел два поединка, в которых одержал досрочные победы.
Лучшие моменты в карьере Деревянченко.
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