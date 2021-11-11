Деревянченко проведет поединок в андеркарде боя Дэвис – Крус. Известно имя соперника

Украинец вернется в ринг на ивенте в Лос-Анджелесе







Сергей Деревянченко / Фото - Twitter

Трехкратный претендент на чемпионский титул в среднем дивизионе украинец(16-3, 10 КО) вернется на ринг 5 декабря на арене Staples Center в Лос-Анджелесе (США) в андеркарде противостоянияОппонентом опытного украинского боксера станет доминиканец(20-1, 16 KO). Об этом сообщаетДеревянченко изначально должен был провести поединок с экс-чемпионом мира в первом среднем дивизионе37-0, 30 KO), однако мексиканец отказался от поединка с украинцем ради боя с американцем26-13-1, 15 KO).Отметим, что Деревянченко свой последний поединок единогласным решением судей проиграл чемпиону мира по версии WBC(32-0, 22 КО).Что касается Карлоса, то в ноябре 2019 года Адамес встретился с бразильцем(31-2, 22 KO), которому уступил единогласным решением судей. После этого пуэрториканец провел два поединка, в которых одержал досрочные победы.