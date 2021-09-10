Реванш с Лопесом? Ломаченко не смог добиться второго боя даже с Салидо
Деревянченко вместе с будущим соперником Ломаченко готовится к предстоящему поединку
Комми занимается в одном зале с украинцем
19:19
Сергей Деревянченко / Фото: Facebook Деревянченко
Сергей Деревянченко
(13-3, 10 KO) в истории Instagram поделился видео своей подготовки к предстоящему бою с средневесом Хайме Мунгией
(37-0, 30 KO).
В одном зале с украинцем занимается и легковес Ричард Комми (30-3, 27 KO), который следующий поединок должен провести с Василием Ломаченко (15-2, 11 KO). Экс-чемпион IBF на видео работает со скакалкой.
Кто следующий соперник Ломаченко? В бою за пояс он за два раунда уничтожил оппонента – два нокдауна и нокаут.
Напомним, что в случае победы Деревянченко станет обязательным претендентом на титул WBC.
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