Деревянченко вместе с будущим соперником Ломаченко готовится к предстоящему поединку

Комми занимается в одном зале с украинцем

Сергей Деревянченко / Фото: Facebook Деревянченко

Сергей Деревянченко (13-3, 10 KO) в истории Instagram поделился видео своей подготовки к предстоящему бою с средневесом Хайме Мунгией (37-0, 30 KO).



В одном зале с украинцем занимается и легковес Ричард Комми (30-3, 27 KO), который следующий поединок должен провести с Василием Ломаченко (15-2, 11 KO). Экс-чемпион IBF на видео работает со скакалкой.

Кто следующий соперник Ломаченко? В бою за пояс он за два раунда уничтожил оппонента – два нокдауна и нокаут.

Напомним, что в случае победы Деревянченко станет обязательным претендентом на титул WBC.