Дэвид Хэй – Джо Фурнье. Онлайн трансляция

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Хэй vs Фурнье

12 сентября в Лос-Анджелесе 40-летний бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе, чемпион в супертяжелом дивизионе британец Дэвид Хэй (28-4, 26 KO) спустя три года после завершения карьеры вернется в бокс боем с 38-летним бизнесменом и фитнес-тренером Джо Фурнье (9-0, 9 KO).



Свои два последних боя в карьере Хэй проиграл соотечественнику Тони Беллью.

Текстовая онлайн трансляция поединка будет доступна на нашем сайте в этой новости. Примерное начало боя – 05:00.