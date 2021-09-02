Дэвид Хэй объяснил, почему Рой Джонс должен победить Майка Тайсона
Дэвид Хэй – Джо Фурнье. Онлайн трансляция
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2 сентября 10:49
Хэй vs Фурнье
12 сентября в Лос-Анджелесе 40-летний бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе, чемпион в супертяжелом дивизионе британец Дэвид Хэй (28-4, 26 KO) спустя три года после завершения карьеры вернется в бокс боем с 38-летним бизнесменом и фитнес-тренером Джо Фурнье
(9-0, 9 KO).
Свои два последних боя в карьере Хэй проиграл соотечественнику Тони Беллью.
Текстовая онлайн трансляция поединка будет доступна на нашем сайте в этой новости. Примерное начало боя – 05:00.
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