Девин Хэйни – Джозеф Диас. Онлайн трансляция

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Девин Хэйни, Джозеф Диас

5 декабря в Лас-Вегасе состоится поединок чемпиона WBC в легком весе украинца Девина Хэйни (26-0, 15 КО) и Джозефа Диаса (32-1-1, 15 КО).



Хэйни свой крайний бой провел 29 мая, выиграв решением судей у Хорхе Линареса. Диас в 2021-м году провел два поединка. Сначала он свел вничью схватку с Савкатжоном Рахимовым и выиграл у Хавьера Фортуны.

Следите за прямой текстовой онлайн трансляцией боя в этой новости. Примерное начало поединка – 06:30.