Хэйни – Камбососу: «Проведем бой, на кону которого будут стоять все титулы»
Девин Хэйни – Джозеф Диас. Онлайн трансляция
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01:21
Девин Хэйни, Джозеф Диас
5 декабря в Лас-Вегасе состоится поединок чемпиона WBC в легком весе украинца Девина Хэйни
(26-0, 15 КО) и Джозефа Диаса
(32-1-1, 15 КО).
Хэйни свой крайний бой провел 29 мая, выиграв решением судей у Хорхе Линареса. Диас в 2021-м году провел два поединка. Сначала он свел вничью схватку с Савкатжоном Рахимовым и выиграл у Хавьера Фортуны.
Следите за прямой текстовой онлайн трансляцией боя в этой новости. Примерное начало поединка – 06:30.
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