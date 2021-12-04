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На пути к Ломаченко. Хэйни подерется с агрессором Джозефом Диасом

XSPORT.ua представляет главный поединок недели

Бокс Профессиональный бокс
09:07
На пути к Ломаченко. Хэйни подерется с агрессором Джозефом Диасом Превью
Хэйни vs Диас / Фото: Matchroom Boxing

5 декабря на MGM Grand в Лас-Вегасе состоится бой чемпиона WBC в легком весе Девина Хэйни (26-0, 15 КО) и экс-чемпиона мира во втором полулегком весе Джозефа Диаса (32-1-1, 15 КО).

ХЭЙНИ                                       

23-летний Хэйни в 17 лет был очень талантливым боксером-любителем, но из-за решения спортивных властей США о недопуске на Олимпийские игры боксеров, не достигших 19-летнего возраста, он навсегда попрощался с мечтой.

В 2015-м году американец начал профессиональную карьеру, но и здесь все не пошло гладко. Из-за требований атлетических комиссий США, Девин не мог боксировать на родине, не достигнув 18-летия. Поэтому наш герой, чтобы не терять время, первые четыре боя провел в Мексике.

Затем Девин проводил поединки только в двух странах – в США и Мексике. Американцу за непродолжительную карьеру удалось набить очень хороший рекорд на малоизвестных и ничего не добившихся боксерах. Уровень оппозиции Девина начал чуть подыматься в 2018-м году, когда он побил Мэйсона Мэйнарда и начал свой путь к титульному бою.

Особым событием в карьере Девина стало решение в 2019 году подписать контракт с промоутером Эдди Хирном, который мог дать ему либо достойных соперников, либо отстаивал перед санкционирующими организациями.

В сентябре 2019-го американец досрочно остановил россиянина Заура Абдулаева и выиграл временный чемпионский титул WBC. Обладателем главного пояса на тот момент был украинец Василий Ломаченко.

С титулами позже случилась полная неразбериха. Ломаченко по просьбе промоутера Боба Арума получил франчайзинговый пояс. Василию вручили более статусный титул, чем обычному чемпиону. К тому же, он получил возможность не проводить обязательных защит. А Хэйни после вмешательства Хирна автоматически сделали полноценным чемпионом мира. Интересно, что после этого случая многие боксеры прозвали Девина «чемпионом по почте», поскольку за пояс он не дрался.

Первую защиту чемпионского пояса против Альфредо Сантьяго можно забыть. Почему? Просто соперник имел не особо высокий уровень известности и его уровень боксерского мастерства не соответствовал «почтовому чемпиону». Но две последние схватки американца были интересными.

Сначала Девин встретился с олимпийским чемпионом и бывшим чемпионом мира в профи Юриоркисом Гамбоа. Кубинский ветеран на момент их боя был очень возрастной и находился на спаде. Поэтому проблем с ним Хэйни не испытал, выиграв разгромным решением судей.

В своем последнем поединке Хэйни сразился с бывшим чемпионом мира в трех весовых категориях 35-летним Хорхе Линаресом. В этом бою Девин испытал большие проблемы, будучи потрясенным, но все же выиграл решением судей. Именно в этом поединке американец проявил силу воли и доказал, что заслуженно носит чемпионский титул.

ДИАС

Диас, в отличие от Хэйни, смог выступить на Олимпийских играх, хоть и не добился там никакого успеха. Перейдя в профессионалы, Джозеф успел побывать чемпионом мира IBF во втором полулегком весе, а сейчас его талию украшает временный пояс WBC в легком дивизионе.

Свою профессиональную карьеру 29-летний претендент начал в 2012-м году с избиения «мешков», которых перестали ему скармливать лишь в 2015-м году. Тогда он выиграл у Рене Альварадо, а вот в 2016-м оформил победы над Джейсоном Велесом, Эндрю Канчио и Горацио Гарсией. Только взобравшись к подножью горы полулегкого веса, Диас сразился с чемпионом WBC в полулегком весе Гэри Расселом-младшим и проиграл решением судей.

Мечты Диаса о титуле исполнились после перехода во второй полулегкий вес, где он в январе 2020 года стал чемпионом мира, в равном бою победив решением судей опытного и талантливого Тевина Фармера.

В феврале 2021-го Диас в первой же защите потерял пояс. Обиднее всего, что это случилось не в поединке с Шавкатджоном Рахимовым. Джозеф провалил весосгонку и был лишен пояса на взвешивании. Сам же бой завершился ничьей.

В июле Диас провел свой единственный бой в легком весе и выиграл его решением у опытного Хавьера Фортуны. Эта победа позволила Джозефу стать главным претендентом для Хэйни.

ПРОГНОЗ

Диас – яркий агрессор, предпочитающий боксировать на средней и ближней дистанциях. Соединяя в себе животный напор вместе с хорошей выносливостью, Джозеф набрасывается на оппонентов и жестко их забивает. Интересно, что претендент – не безумный агрессор, как его некоторые коллеги, ведь знает, куда бить и зачем, а также понимает, как работать в защите, перекрываясь от контратак оппонента.

В отличие от своего соперника, Хэйни – прирожденный контрпанчер с большим преимуществом в росте и размахе рук. Стиль Девина очень сильно напоминает Флойда Мейвезера и иногда создается впечатление, что он копирует «денежного».

Хэйни очень хорош на ногах, у него налажена работа джебом, надежная, но иногда дающая сбой, защита. Технический арсенал Девина впечатляет, но удручает его ударная мощь.

В предстоящем поединке Диас будет пытаться преодолеть джеб соперника, чтобы выйти на среднюю и ближнюю дистанции. Иногда у него будет получаться осуществлять план, но большую часть времени на дальней дистанции будет доминировать Хэйни. У Девина начнутся проблемы только в тот момент, когда он расслабится из-за своего преимущества. Стоит Джошу потрясти чемпиона, как это делал Линарес, то он набросится на него и будет жестко забивать. Если Девин все 12 раундов проведет сконцентрировано, то ему обеспечена победа решением судей.

Прогноз: Победа Хэйни решением судей.

Онлайн трансляция поединка Хэйни – Диас.

Карен АГАБЕКЯН, XSPORT.ua

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