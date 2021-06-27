Дэвис - о поединке с Барриосом: «Я бы сказал, что это была не простая победа»

Американский нокаутер прокомментировал бой со своим соотечественником



Джервонта Дэвис / фото - boxingscene.com

Американец Джервонта Дэвис (25-0, 23 КО) сегодня уверенно победил своего соотечественника Марио Барриоса (26-1, 17 КО) и завоевал титул регулярного чемпиона по версии WBA в первом полусреднем весе. Дэвис прокомментировал boxingscene.com свое выступление в этом поединке.

«Я бы сказал, что это была не простая победа. Определенно, я мог бы себе облегчить задачу, но что есть, то есть. Я поднялся на две весовые категории и сделал свою работу. Я пытался поймать своего соперника определенными ударами. Я из тех бойцов, которые хотят нанести чистый удар. Большинство моих выстрелов не достигали цели, но, в конце концов, я его поймал. Я знал, что если попаду, то мой соперник сломается».

Дэвис в бою с Барриосом выиграл техническим нокаутом.