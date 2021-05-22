Дэвис – о бое с победителем пары Рамирес – Тейлор: «Мой фокус на другом»
Дэвис – о поединке с Барриосом: «Я принял этот бой, потому что хочу быть великим»
Дерзкий американец дебютирует в полусреднем дивизионе
13:21
Джервонта Дэвис / Фото - frontproofmediaЧемпион мира во втором полулегком (до 59 кг) и легком (до 61.2 кг) весах, американский нокаутер Джервонта Дэвис (24-0-0, 23 KO) поделился ожиданиями от предстоящего поединка с «регулярным» чемпионом WBA в первом полусреднем дивизионе (до 63.5 кг), соотечественником Марио Барриосом (26-0-0, 17 KO).
Цитирует Дэвиса ESPN.
«Мы знаем, что Барриос крупнее и может ударить. Мы каждый день упорно работаем в зале, потому что 26 июня нам предстоит решить большую задачу. Нас всех в жизни ждут испытания, и они делают нас сильнее. Это еще один вызов на моем пути к успеху. Мы знаем, что это опасный бой. У Барриоса есть удар, и вы точно знаете, что у меня есть удар. Пусть победит сильнейший. Я принял этот бой, потому что хочу быть великим. Все остальные большие имена в легком весе уже имели назначенные бои, и я чувствовал, что хочу выйти на ринг и победить лучшего соперника, который там есть для меня. Подождем и посмотрим, что будет в бою. Разные стили требуют от меня разных действий на ринге. Посмотрим, что он покажет, и воспользуемся этим. Я не опасаюсь, что потеряю скорость с набором веса. Я все равно буду быстр. Думаю, что буду в самых лучших своих кондициях в первом полусреднем весе. Мы все знаем, что мои бои никогда не бывают скучными. С начала боя и до конца, когда бы он ни закончился, я просто иду вперед во всех своих боях. И это вы увидите 26 июня».
Напомним, поединок между боксерами состоится 26 июня в Атланте (США).
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