Дэвис – о своем следующем поединке: «Это будет один из лучших боев года»
Американский проспект Джервонта Дэвис поделился ожиданиями от своего поединка против мексиканца Исаака Круса (22-1-1, 15 КО). Слова «Танка» приводит Fightnews.com:
«Много работал, готовясь к встрече с новым соперником. Знаю, что Крус собирается дать мне бой. От этого боя выиграют фаны, ведь мы покажем свой лучший бокс. Готов устроить отличное шоу.
В боксе может случиться все что угодно, поэтому стараюсь не отвлекаться. Всегда готов принять любой вызов и выполнить свою работу. Исаак может сказать, что я не встречался с кем-то вроде него, но он никогда не боксировал с кем-то вроде меня. Я могу и боксировать, и сильно бить. Посмотрим, что он скажет, когда получит удар по лицу.
5 декабря вы точно увидите фейерверки в ринге. Это будет то, что нельзя пропустить. Не ходите за попкорном или чем-нибудь в этом роде во время боя. Еще одна сложная задача для меня, но я для этого создан.
Крус произвел на меня впечатление прошлыми боями. Он выходит в ринг ради победы, а не просто, чтобы продержаться там. Он не тот противник, которого я не могу не заметить. Для меня будет большой победа над ним.
Это будет один из лучших боев года. Не просто боксерский поединок, это событие».
Бой Дэвис – Крус состоится 5 декабря.
Напомним, менеджер Джервонты считает, что он станет приемником Сауля Альвареса.
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