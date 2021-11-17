Дэвис – о своем следующем поединке: «Это будет один из лучших боев года»

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Американский проспект Джервонта Дэвис поделился ожиданиями от своего поединка против мексиканца Исаака Круса (22-1-1, 15 КО). Слова «Танка» приводит Fightnews.com:

В боксе может случиться все что угодно, поэтому стараюсь не отвлекаться. Всегда готов принять любой вызов и выполнить свою работу. Исаак может сказать, что я не встречался с кем-то вроде него, но он никогда не боксировал с кем-то вроде меня. Я могу и боксировать, и сильно бить. Посмотрим, что он скажет, когда получит удар по лицу.

5 декабря вы точно увидите фейерверки в ринге. Это будет то, что нельзя пропустить. Не ходите за попкорном или чем-нибудь в этом роде во время боя. Еще одна сложная задача для меня, но я для этого создан.

Крус произвел на меня впечатление прошлыми боями. Он выходит в ринг ради победы, а не просто, чтобы продержаться там. Он не тот противник, которого я не могу не заметить. Для меня будет большой победа над ним.

Это будет один из лучших боев года. Не просто боксерский поединок, это событие».